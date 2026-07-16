15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Михаил Коляда вышел на лёд с маленькой дочерью на руках

Михаил Коляда вышел на лёд с маленькой дочерью на руках
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию, а ныне комментатор Михаил Коляда опубликовал у себя на странице в соцсети видео, на котором вышел на коньках на лёд с дочерью Елизаветой на руках. Ребёнок появился на свет несколько месяцев назад.

«Ходить не умеет, но уже катается», — подписал видео с дочерью фигурист.

Коляда в 2019 году женился на бывшей венгерской фигуристке Дарье Беклемишевой. Последний раз на соревнованиях фигурист выступал в конце 2022 года, позднее он объявлял о приостановке карьеры. Взяв паузу, Коляда начал работать комментатором внутрироссийских соревнований по фигурному катанию на Первом канале.

Материалы по теме
Самый обсуждаемый хореограф в мире фигурного катания. Почему все в восторге от Бенуа Ришо
Самый обсуждаемый хореограф в мире фигурного катания. Почему все в восторге от Бенуа Ришо
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android