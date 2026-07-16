Михаил Коляда вышел на лёд с маленькой дочерью на руках

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию, а ныне комментатор Михаил Коляда опубликовал у себя на странице в соцсети видео, на котором вышел на коньках на лёд с дочерью Елизаветой на руках. Ребёнок появился на свет несколько месяцев назад.

«Ходить не умеет, но уже катается», — подписал видео с дочерью фигурист.

Коляда в 2019 году женился на бывшей венгерской фигуристке Дарье Беклемишевой. Последний раз на соревнованиях фигурист выступал в конце 2022 года, позднее он объявлял о приостановке карьеры. Взяв паузу, Коляда начал работать комментатором внутрироссийских соревнований по фигурному катанию на Первом канале.