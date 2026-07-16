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Видео: Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев работают над новыми постановками

Видео: Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев работают над новыми постановками
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Телеграм-канал школы фигурного катания «Наши надежды» опубликовал кадры процесса создания новых постановок для российских фигуристов Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева, выступающих в парном катании. Вместе со спортсменами на видео работают их тренеры, чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов.

Анастасии 23 года, Дмитрию — 24. Мухортова и Евгеньев ранее тренировались в школе Этери Тутберидзе под руководством Филиппа Тарасова, позднее они начали сотрудничество с Алексеем Тихоновым. Спортсмены перешли в школу Татьяны Навки «Наши надежды» в 2025 году. В минувшем сезоне фигуристы стали победителями этапа Гран-при России в Магнитогорске.

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