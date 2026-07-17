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«Допустили, и слава богу». Губерниев — о присвоении нейтрального статуса фигуристам

«Допустили, и слава богу». Губерниев — о присвоении нейтрального статуса фигуристам
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Ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сдержанно отреагировал на присвоение нейтрального статуса нескольким российским фигуристам для потенциального участия в международных соревнованиях, проводимых под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

— Присвоили нейтральные статусы, значит, будут выступать. Ура! Ждём сезон.

— Насколько для вас ожидаемым стало решение ISU?
— Сейчас ничего нельзя ожидать. Спортсмены будут выступать, а мы будем следить и желать им всяческих удач. Допустили, и слава богу, — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, в конце июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил отечественных спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе без государственной символики. Фигуристы были отстранены от турниров с апреля 2022 года. На данный момент нейтральный статус получили восемь фигуристов из России.

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