«Теперь в каждой стопе у меня по три титановых шурупа». Медведева — о плановой операции

Двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года и обладательница двух золотых медалей чемпионата мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о плановой операции, которую перенесла в июне.

«Да, совсем недавно я перенесла плановую операцию на обеих ногах. Очень много лет не могла на неё решиться, но поняла, что здоровье нельзя запускать, поэтому решила, что сейчас самое время. Это была операция по устранению вальгусной деформации обеих стоп. Теперь в каждой стопе у меня по три титановых шурупа, и они останутся со мной на всю жизнь. Но чувствую я себя с каждым днём всё лучше и лучше. Ещё совсем чуть-чуть – сниму специальную обувь, которая разгружает передний отдел стопы, и наконец снова буду рассекать в красивой летней обуви. Я скоро делаю своё ежегодное ледовое шоу, и операция в том числе поможет мне в катании. 2 октября, кстати, жду всех на «ЦСКА-Арене», будем делать дискотеку 90-х на льду!» – приводит слова Медведевой People Talk.