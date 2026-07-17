Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов рассказали о подготовке к свадьбе

Российская фигуристка Евгения Медведева и её будущий муж танцовщик Ильдар Гайнутдинов рассказали о подготовке к свадьбе.

— Как проходит подготовка к свадьбе?

Евгения: Очень активно. За последние пару недель наконец удалось закрыть вопросы, которые давно висели в воздухе. Пока что активнее всего этим занимаюсь я, потому что у Ильдара очень много работы и гастролей, а я сейчас восстанавливаюсь после операции и могу позволить себе погрузиться в подготовку более детально, потому что располагаю временем.

Ильдар: Да, мы уже выбрали площадку, активно работаем со свадебным агентством, несколько раз встречались, обсуждали организацию и наполнение самого вечера. Но, наверное, самый активный период начнётся уже после окончания моих гастролей, когда сможем основательно заняться всеми деталями. Самое сложное сейчас – собрать всех близких в один день. Очень хочется, чтобы рядом были все родные, потому что для нас это действительно самое главное, – приводит слова Медведевой и Гайнутдинова People Talk.