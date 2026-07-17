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Алиса Лью и Илья Малинин посетили гала-вечер TIME

Алиса Лью и Илья Малинин посетили гала-вечер TIME
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Американские фигуристы Алиса Лью и Илья Малинин, выступающие в одиночном катании, посетили гала-вечер журнала TIME, посвящённый 100 наиболее выдающимся спортсменам 2026 года по версии издания. В списке, опубликованном в минувшем июне, Лью попала в категорию «Инноваторы», а Малинин — в «Иконы».

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Малинин на минувшей Олимпиаде в Милане стал олимпийским чемпионом только в командном турнире. По итогам мужского одиночного турнира он сенсационно финишировал восьмым. В мае заявил о желании взять паузу в карьере, однако позже был включён в список участников серии Гран-при ISU сезона-2026/2027. Алиса Лью выиграла золото как в командном, так и в личном зачёте.

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