15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я всё-таки адекватный человек». Даниил Глейхенгауз выбрал между Роналду и Месси

«Я всё-таки адекватный человек». Даниил Глейхенгауз выбрал между Роналду и Месси
Комментарии

Заслуженный тренер России, хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз обосновал свой выбор между такими футболистами, как Криштиану Роналду и Лионель Месси.

«Я всё-таки адекватный человек, у меня нет такого, чтобы я не восхищался игрой другого. Я выбрал Роналду потому, что он мне ближе с точки зрения как спортсмен, который сделал себя сам. Он не обладает таким талантом, как Месси. Но то, как он сделал себя, кем он стал и в медийном плане, как играл все эти годы — всё равно является легендой, одним из лучших футболистов в истории. Просто личный выбор. Плюс я болел за «Реал», а Месси играл за «Барселону», тут было без вариантов», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.

Материалы по теме
Месси не сможет победить время Месси не сможет победить время
«Ушёл без всякого раскаяния». Как мировые СМИ осмысляют вылет Роналду с ЧМ-2026 «Ушёл без всякого раскаяния». Как мировые СМИ осмысляют вылет Роналду с ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android