«Я всё-таки адекватный человек». Даниил Глейхенгауз выбрал между Роналду и Месси

Заслуженный тренер России, хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз обосновал свой выбор между такими футболистами, как Криштиану Роналду и Лионель Месси.

«Я всё-таки адекватный человек, у меня нет такого, чтобы я не восхищался игрой другого. Я выбрал Роналду потому, что он мне ближе с точки зрения как спортсмен, который сделал себя сам. Он не обладает таким талантом, как Месси. Но то, как он сделал себя, кем он стал и в медийном плане, как играл все эти годы — всё равно является легендой, одним из лучших футболистов в истории. Просто личный выбор. Плюс я болел за «Реал», а Месси играл за «Барселону», тут было без вариантов», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.