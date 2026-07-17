Олимпийский чемпион 2026 года в командных соревнованиях американец Илья Малинин высказался о важности ментального здоровья в фигурном катании.

«Да, я считаю, что это очень важно, ведь наш вид спорта не только требует серьёзной физической подготовки, но и является огромным испытанием для психики. Нужно учитывать столько факторов: давление, волнение, внимание прессы — всё это напрямую влияет на то, как ты выступаешь. Иногда приходится просто сохранять спокойствие, хладнокровие и выдержку. Именно этому я и хочу научить молодых спортсменов: как справляться с таким напряжением и находить баланс. Важно понимать, как правильно давать интервью, ведь они тоже играют свою роль, но при этом уметь оставаться собой, беречь свою внутреннюю энергию, чтобы на соревнованиях выйти и показать именно тот результат, на который ты способен» – приводит слова Малинина ABC News.

Напомним, в личных соревнованиях на Олимпиаде в Милане трёхкратный чемпион мира Малинин лидировал по итогам короткой программы, но занял итоговое восьмое место, допустив ошибки в произвольной программе.