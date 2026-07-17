«Англия очень беспомощно смотрелась». Авербух — о победе Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и чемпион мира – 2002 в танцах на льду, а ныне постановщик и хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от полуфинала чемпионата мира 2026 года по футболу, в котором сборная Аргентины со счётом 2:1 обыграла команду Англии.

«Больших неожиданностей не было, все четыре полуфиналиста были достойны финала. Игра Англии и Аргентины была абсолютным украшением чемпионата мира, я болел за Аргентину, был очень рад, что они так вырвали свою победу, это произошло не в первый раз. Видимо, такая тактика. Очень красивый матч. Англия очень беспомощно смотрелась после забитого мяча, необъяснимо, почему так бросили играть, решили только обороняться», — приводит слова Авербуха ТАСС.