15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Англия очень беспомощно смотрелась». Авербух — о победе Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

«Англия очень беспомощно смотрелась». Авербух — о победе Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и чемпион мира – 2002 в танцах на льду, а ныне постановщик и хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от полуфинала чемпионата мира 2026 года по футболу, в котором сборная Аргентины со счётом 2:1 обыграла команду Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Больших неожиданностей не было, все четыре полуфиналиста были достойны финала. Игра Англии и Аргентины была абсолютным украшением чемпионата мира, я болел за Аргентину, был очень рад, что они так вырвали свою победу, это произошло не в первый раз. Видимо, такая тактика. Очень красивый матч. Англия очень беспомощно смотрелась после забитого мяча, необъяснимо, почему так бросили играть, решили только обороняться», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Аргентина снова сделала ЭТО! Великий камбэк имени Месси против Англии в полуфинале ЧМ!
Аргентина снова сделала ЭТО! Великий камбэк имени Месси против Англии в полуфинале ЧМ!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android