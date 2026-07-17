Илья Малинин рассказал об элементе, который он назвал в свою честь «малиновый твист»

Трёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин рассказал о своём именном элементе.

— Одно из названий, которое вы придумали, — «малиновый твист». Для тех, кто не знает, можете объяснить, что это такое?

— Хорошо, есть такой элемент, довольно распространенный в паркуре, трикинге и фигурном катании. Он называется «бабочка» (имеется в виду элемент в паркуре butterfly kick. — Прим. «Чемпионата»). Так вот, я вышел на лёд, сделал «бабочку» и добавил к ней вращение.

— Подождите, давайте вернёмся назад. Что такое «бабочка»?

— Это своего рода вариация махового сальто или колеса, но при выполнении вы находитесь в более горизонтальном положении по отношению к земле, а не вертикально вниз головой. В общем, я взял «бабочку», добавил к ней вращение, и, поскольку в то время я был одним из немногих фигуристов, кто это делал, я решил назвать элемент в свою честь. А если вы не знали, raspberry по-русски означает «малина», поэтому он и называется «малиновый твист», – приводит слова Малинина Time.