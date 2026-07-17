Илья Авербух: Испания — серьёзная команда, ведомая Ямалем, но мне симпатичнее Аргентина

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и чемпион мира – 2002 в танцах на льду, а ныне постановщик и хореограф Илья Авербух рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира 2026 года по футболу, где сойдутся команды Испании и Аргентины.

«Я буду переживать за Аргентину. На наших глазах пишется история. Хочется, чтобы Месси такую историю написал. Главное, что он не только действительно проявил себя потрясающе в полуфинальном матче с Англией, два голевых паса тому свидетельство, но и заводил всю команду. Испания — серьёзная команда, ведомая Ламином Ямалем. Но мне симпатичнее игра аргентинцев», — приводит слова Авербуха ТАСС.