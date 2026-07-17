15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Авербух: Испания — серьёзная команда, ведомая Ямалем, но мне симпатичнее Аргентина

Илья Авербух: Испания — серьёзная команда, ведомая Ямалем, но мне симпатичнее Аргентина
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и чемпион мира – 2002 в танцах на льду, а ныне постановщик и хореограф Илья Авербух рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира 2026 года по футболу, где сойдутся команды Испании и Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я буду переживать за Аргентину. На наших глазах пишется история. Хочется, чтобы Месси такую историю написал. Главное, что он не только действительно проявил себя потрясающе в полуфинальном матче с Англией, два голевых паса тому свидетельство, но и заводил всю команду. Испания — серьёзная команда, ведомая Ламином Ямалем. Но мне симпатичнее игра аргентинцев», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Аргентина снова сделала ЭТО! Великий камбэк имени Месси против Англии в полуфинале ЧМ!
Аргентина снова сделала ЭТО! Великий камбэк имени Месси против Англии в полуфинале ЧМ!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android