«Что угодно, что меня будоражит». Малинин — о выборе музыки для выступления

Олимпийский чемпион в командном турнире и трёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин рассказал, на что опирается при выборе музыки для выступления.

– Одна из тем, приходящих на ум, – ваша музыкальность. Под какую музыку вам нравится выступать больше всего?

– На самом деле вообще подо многое. Мне нравится рэп, люблю слушать хэви-метал, но если по-честному, то вообще подо что угодно, что меня заводит, будоражит. Если это происходит, то я думаю: «Окей, давайте кататься под это», — сказал Малинин в интервью Time.

Малинин на минувшей Олимпиаде в Милане стал олимпийским чемпионом только в командном турнире. По итогам мужского одиночного турнира он сенсационно финишировал восьмым. В мае заявил о желании взять паузу в карьере, однако позже был включён в список участников серии Гран-при ISU сезона-2026/2027.