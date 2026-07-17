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Илья Малинин ответил на вопрос о волнении перед прокатами

Илья Малинин ответил на вопрос о волнении перед прокатами
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Олимпийский чемпион в командном турнире и трёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин рассказал, что испытывает волнение перед выступлениями.

– Волнуетесь ли вы когда-нибудь и о чём думаете, выходя на лёд?
– Да, честно сказать, я волнуюсь и думаю, что это присуще всем нам перед прокатом. Но мы понимаем, что нужно доверять своему чутью и всему, что мы делаем с точки зрения мышечной памяти, тренировок, и просто выйти – и сделать всё на автопилоте, — сказал Малинин в интервью Time.

Малинин на минувшей Олимпиаде в Милане стал олимпийским чемпионом только в командном турнире. По итогам мужского одиночного турнира он сенсационно финишировал восьмым. В мае Илья заявил о желании взять паузу в карьере, однако позже был включён в список участников серии Гран-при ISU сезона-2026/2027.

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