Дуэты Степанова/Букин и Хавронина/Нарижный подали заявки в ISU на нейтральный статус

Призёр двух Олимпиад, чемпион мира 1993 года в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин сообщил, что два танцевальных дуэта его группы – Александра Степанова/Иван Букин и Ирина Хавронина/ Дэвид Нарижный – подали заявки на получение нейтрального статуса в Международный союз конькобежцев (ISU).

«Саша с Ваней подали заявку, Ира с Дэвидом тоже. Все хотят выступать. Хотелось бы, чтобы моим спортсменам дали статус, чтобы они скорее вышли на международный лёд», — приводит слова Жулина ТАСС.

Ранее нейтральный статус получили первые пять российских фигуристов — Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачёва и Григорий Фёдоров.

Видео: кто выступал за Россию под нейтральным флагом на Олимпиадах.