«Я бы выступила в соревнованиях по сноуборду на Олимпиаде». Лью — о любимых видах спорта

Двукратная чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию американка Алиса Лью рассказала, в каких видах спорта хотела бы попробовать себя в будущем.

«Смотрите, если бы все зависело только от меня, на следующей зимней Олимпиаде я бы выступила в соревнованиях по сноуборду. А на ближайших летних Олимпийских играх я бы выбрала теннис, будь моя воля.

Так что если меня кто-то слышит — любые тренеры, тренеры по теннису, тренеры по сноуборду — пожалуйста, возьмите меня к себе. Обещаю, я смогу стать очень крутой в этом. Просто дайте мне шанс проявить себя», — сказала Лью в интервью Entertainment Tonight.