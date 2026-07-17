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«Я бы выступила в соревнованиях по сноуборду на Олимпиаде». Лью — о любимых видах спорта

«Я бы выступила в соревнованиях по сноуборду на Олимпиаде». Лью — о любимых видах спорта
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Двукратная чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию американка Алиса Лью рассказала, в каких видах спорта хотела бы попробовать себя в будущем.

«Смотрите, если бы все зависело только от меня, на следующей зимней Олимпиаде я бы выступила в соревнованиях по сноуборду. А на ближайших летних Олимпийских играх я бы выбрала теннис, будь моя воля.

Так что если меня кто-то слышит — любые тренеры, тренеры по теннису, тренеры по сноуборду — пожалуйста, возьмите меня к себе. Обещаю, я смогу стать очень крутой в этом. Просто дайте мне шанс проявить себя», — сказала Лью в интервью Entertainment Tonight.

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