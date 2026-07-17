Академия «Ангелы Плющенко» запросила грант в 24,1 млн рублей для шоу «Снежная королева»

Академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко запросила грант в размере 24,1 млн рублей на проведение ледового шоу «Снежная королева» следующей зимой. Заявка была опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Общая сумма расходов на реализацию проекта 193 264 300,00 рублей.

«События нашего времени подчёркивают, насколько важно воспитать патриота и гражданина своей великой страны. Через примеры вымышленных персонажей и настоящих героев необходимо передать молодому поколению любовь к своему государству и семье, актуализируя чувство гордости за свою Родину. Современные герои – это Герои России. Воевать можно не только с автоматом в руках, но и с помощью искусства и спорта», – говорится в тексте обоснования заявки на грант среди прочего.