Фото: Камила Валиева, Марк Кондратюк и Григорий Фёдоров на сборах в Кисловодске

Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская опубликовала у себя в соцсетях фото со сборов её команды в Кисловодске.

Сейчас в группе Светланы тренируются в том числе и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, чемпион России, Европы и бронзовый призёр Олимпиады в командных соревнованиях Марк Кондратюк, а также фигурист, получивший от ISU нейтральный статус, Григорий Фёдоров.

Фото: Из личного архива Соколовской

«За несколько мгновений до выходного», – написала Соколовская в своих соцсетях.

Светлана Соколовская ежегодно проводит сборы в Кисловодске совместно с тренером Евгением Рукавицыным. Среди его учеников Артур Даниелян, Матвей Ветлугин, Анна Фролова, Дмитрий Алиев.