15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фото: Камила Валиева, Марк Кондратюк и Григорий Фёдоров на сборах в Кисловодске

Фото: Камила Валиева, Марк Кондратюк и Григорий Фёдоров на сборах в Кисловодске
Комментарии

Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская опубликовала у себя в соцсетях фото со сборов её команды в Кисловодске.

Сейчас в группе Светланы тренируются в том числе и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, чемпион России, Европы и бронзовый призёр Олимпиады в командных соревнованиях Марк Кондратюк, а также фигурист, получивший от ISU нейтральный статус, Григорий Фёдоров.

Фото: Из личного архива Соколовской

«За несколько мгновений до выходного», – написала Соколовская в своих соцсетях.

Светлана Соколовская ежегодно проводит сборы в Кисловодске совместно с тренером Евгением Рукавицыным. Среди его учеников Артур Даниелян, Матвей Ветлугин, Анна Фролова, Дмитрий Алиев.

Материалы по теме
Валиева и Трусова должны ехать на международку! Им предстоит сломать предрассудки о России
Валиева и Трусова должны ехать на международку! Им предстоит сломать предрассудки о России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android