Тарасова высказалась о том, кто должен ехать на международные турниры в первую очередь

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что первыми из фигуристов на международные соревнования должны ехать лидеры сборной России Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

«Для меня абсолютно очевидно, что в качестве первого номера от России на международные соревнования должна ехать Аделия Петросян. Она действующая чемпионка страны, поэтому должна быть нашим первым выбором.

У мужчин ситуация такая же, хотя Пётр Гуменник ещё не получил нейтральный статус. Те, кто считают иначе, — бедняги, которые не знают правил отбора.

В этом вопросе я изменю своё мнение, только если на следующем чемпионате России первыми станут другие фигуристы. Тогда уже они должны быть в приоритете. В вопросе участия наших спортсменов на международных соревнованиях мы обязаны следовать тем правилам, которые уже существуют. Моя позиция основана исключительно на них», — приводит слова Тарасовой Sport24.