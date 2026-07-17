«Мама — шедевр». Дочь Ирины Слуцкой Варвара высказалась о сравнениях с матерью

Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Варвара Слуцкая высказалась о сравнениях с её матерью двукратной чемпионкой мира Ириной Слуцкой.

– Твоя мама сама прошла этот путь. Как она относится к твоим ошибкам? Поддерживает или ругает?

— Мама моя — шедевр. Лучше не придумать. Если мы с ней говорим о фигурном катании, может что-то сказать, но предупреждает, чтобы я не обижалась. С интересом слушаю, где надо дотянуть ногу, вывернуть, поднять. Если неудача — мама никогда не ругает, всегда поддерживает. В душе, наверное, переживает, но никто меня не ругает. Мама у меня прекрасная, спасибо ей огромное.

— Из-за того, что мама известная, есть давление или дополнительная ответственность?

— Я никогда не понимала сравнений. «Ой, это дочка Слуцкой, ей мама всё купила, вот сейчас пойдёт и упадёт». Была бы Михеевой (фамилия по отцу. — Прим. «Чемпионата») — какая разница? Мама — это мама, я другой человек. Занимаюсь своим делом. Если сделала неправильно – это не из-за того, что у меня фамилия Слуцкая, а я зазвездилась, а потому что так сделала.

Я другой человек, не мама. Она к моему спорту никакого отношения не имеет. Пусть сравнивают, — приводит слова Слуцкой Sport24.