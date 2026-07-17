«Пётр Гуменник — мой фаворит». Варвара Слуцкая рассказала, за кого болеет

Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Варвара Слуцкая назвала имена спортсменов, за которых больше всего болеет на соревнованиях.

— Следишь за международными стартами?

— Недавно начала следить. Из одиночниц очень нравится Эмбер Гленн. Она крутая. Из мальчиков — Илья Малинин, а из российских — Пётр Гуменник, мой фаворит. Болею за него. Очень жалко, что на Олимпиаде ему не дали медаль, он заслужил. В парах нравятся Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. Любимая пара. Очень хорошо катаются, всё исполняют. Болела за них и продолжаю. Из танцев — Гийом Сизерон, а также Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

— По поводу первого места в танцах на Олимпиаде: ты за кого была?

— За Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона. Для меня их катание фееричное. Даже с помарками у него в произвольном танце — они железобетонное первое место. Мэдисон Чок и Эван Бейтс — крутые, но не мой вкус и стиль.

— Были ли у тебя кумиры?

— По катанию для меня идеал — Лоранс Фурнье Бодри. Я её всегда обожала. Фигуристка, на которую хочу быть похожей, — Василиса Кагановская. Она красотка, у неё мягкое катание, хороший артистизм, — приводит слова Слуцкой Sport24.