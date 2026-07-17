Алиса Лью будет выступать в сезоне-2026/2027

Двукратная олимпийская чемпионка 2026 года по фигурному катанию американка Алиса Лью продолжит профессиональную спортивную карьеру и будет выступать в предстоящем сезоне. Об этом сообщил NBC её тренер Массимо Скали.

Напомним, Алиса Лью не выступила на чемпионате мира 2026 года в Праге, Чехия, и сообщила, что планирует обсудить со своим тренерским штабом дальнейшие планы на карьеру.

На Олимпиаде 2026 года в Милане, Италия, Алиса Лью выиграла две золотые медали в командных и личных соревнованиях. Также спортсменка является чемпионкой мира — 2025 (Бостон, США) и бронзовым призёром чемпионата мира — 2022 (Монпелье, Франция).