Алиса Лью и Эмбер Гленн приглашены на фестиваль для женщин-олимпийцев в Лас-Вегасе

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях американки Эмбер Гленн и Алиса Лью приглашены на фестиваль, посвящённый чествованию женщин, выступивших на Олимпийских играх –2026, сообщает People.

Четырёхдневный фестиваль под названием SHE Weekend пройдёт в Лас-Вегасе, США. Его инициатором и организатором является американский репер Flavor Flav (Уильям Дрейтон).

Помимо Гленн и Лью, среди участниц — хоккеистка Хилари Найт, горнолыжница Бризи Джонсон, конькобежка Бриттани Боу и фигуристка Мэдисон Чок.

В программу фестиваля вошли парад с участием участниц Олимпийских игр, музыкальные концерты, а также частные вечеринки.