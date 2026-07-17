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«Это удивительно». Дмитрий Свищёв — о запросе Евгения Плющенко на грант в 24,1 млн

«Это удивительно». Дмитрий Свищёв — о запросе Евгения Плющенко на грант в 24,1 млн
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Президент Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищёв прокомментировал запрос Евгения Плющенко на грант в размере 24,1 млн рублей для создания ледового шоу «Снежная королева».

«Я за популяризацию спорта. Если возможно развивать спорт и привлекать зрителей — я за. Это могут быть соревнования, тренировки, мастер-классы, в том числе спортивные шоу.

Но у меня другой вопрос. Евгений Плющенко — известный фигурист, тренер, владелец школы под своим брендом. При этом он отправляет своего ребёнка выступать за чужую страну (Александр Плющенко ранее перешёл в сборную Азербайджана. — Прим. «Чемпионата») и одновременно обращается к государству: «Дайте грант». Вот это удивительно.

Надо изучить правила и принципы: гражданин какой страны он сейчас, где продолжает жить и трудиться», — приводит слова Свищёва «Советский спорт».

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