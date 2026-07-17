«Мне не надо отдыхать от фигурного катания». Тутберидзе — об отпуске

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, думает ли она о фигурном катании во время отпуска.

– Для вас отпуск – это время, когда вы можете отдохнуть от фигурного катания или это время, когда вы, наоборот, можете спокойно подумать о плане на год, о новых программах, не отвлекаясь на тренировочную рутину?

– Музыку начинаю слушать в большом объёме, что-то ищу, отсматриваю, стараюсь, чтоб какие-то идеи появились.

– Грубо говоря, фигурное катание не пропадает из вашей жизни на период отпуска?

– А я не могу сказать, что мне надоело. Мне не надо отдыхать от фигурного катания, — сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.