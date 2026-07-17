15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мне не надо отдыхать от фигурного катания». Тутберидзе — об отпуске

«Мне не надо отдыхать от фигурного катания». Тутберидзе — об отпуске
Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, думает ли она о фигурном катании во время отпуска.

– Для вас отпуск – это время, когда вы можете отдохнуть от фигурного катания или это время, когда вы, наоборот, можете спокойно подумать о плане на год, о новых программах, не отвлекаясь на тренировочную рутину?
– Музыку начинаю слушать в большом объёме, что-то ищу, отсматриваю, стараюсь, чтоб какие-то идеи появились.

– Грубо говоря, фигурное катание не пропадает из вашей жизни на период отпуска?
– А я не могу сказать, что мне надоело. Мне не надо отдыхать от фигурного катания, — сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.

Материалы по теме
«Это удивительно». Дмитрий Свищёв — о запросе Евгения Плющенко на грант в 24,1 млн
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android