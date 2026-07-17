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«К сожалению, это обычно ночные тусовки». Тутберидзе — о выездных сборах

«К сожалению, это обычно ночные тусовки». Тутберидзе — о выездных сборах
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Именитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему её тренировочная группа не устраивает выездные сборы.

– Вы уже несколько лет не ездите на сборы. Вот, например, сборы в Новогорске, это олимпийская база. Туда приезжает много разных команд. Там тренировки, общение с судьями...
– Общение с судьями происходит позже. Оно будет происходить во время контрольных прокатов. А на сборах ничего не происходит. Да, это какая-то новая обстановка. Наверное, для спортсменов это прикольно, потому что для них это тусовки. К сожалению для нас, это обычно ночные тусовки. Они [спортсмены] перезагружаются (улыбается). Но очень часто вот эти их ночные посиделки сказываются на тренировочном процессе, – сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.

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