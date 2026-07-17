Этери Тутберидзе объяснила, почему организует только домашние сборы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему организует сборы для своей тренировочной группы у себя же на катке.

«Олимпийская база в Новогорске, куда мы приезжали каждое лето. У нас сборы были по 44 дня. Это было связано с тем, что до этого мы работали на катке «Хрустальный». У нас не было залов, ограниченное количество льда — один каток на всех спортсменов. Постановки ставить тяжело. Льда нет. Залов нет. Ничего нет.

Сейчас у нас [в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе] два льда, прекрасные залы, прекрасная обстановка. Мы им организовываем сборы здесь. У них здесь питание трёхразовое, отличный восстановительный центр. Я бы сказала, что здесь он лучше, чем в Новогорске.

К тому же министерство спорта может себе позволить оплатить выездные сборы только основному составу сборной. То есть это пять человек, а все остальные едут за свой счёт. Это огромные деньги. Зачем это нужно?» — сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.