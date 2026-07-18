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«Лучший родитель — тот, которого я не знаю». Тутберидзе — об отношениях с семьями учеников

«Лучший родитель — тот, которого я не знаю». Тутберидзе — об отношениях с семьями учеников
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как выстраивает отношения с родителями своих учеников.

– Как родитель может помочь тренеру?
– У меня была шутка, которую не очень любят: «Лучший родитель — тот, которого я не знаю». Это значит, что у меня не было никаких вопросов, которые пришлось бы решать с родителем. Я иду к родителю только тогда, когда что-то идёт не так на льду, в тренировочном процессе. Или если этот родитель сам приходит ко мне недовольный тренировками. Если не общаюсь с ним, это не значит, что я его не вижу. Всё вижу. Просто не надо ко мне идти. Если каждый родитель будет к нам подходить… это для нас [тренерского штаба] напряжение. А родитель со своей стороны должен объяснять ребёнку, для чего, почему и зачем. Это всё равно должно быть семейным делом.

Вот лучшими родителями были бабушки. У Жени Медведевой — бабушка. У Алины Загитовой — бабушка. Мне не нужно было их включать, они сами включались, если у девчонок что-то не шло. Например, с Алиной Загитовой было сложно во время сборов — и там нужно было разговаривать, — сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.

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