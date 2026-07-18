15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тутберидзе — о советах от родителей: у вас своё видение — тогда не надо к нам приходить

Тутберидзе — о советах от родителей: у вас своё видение — тогда не надо к нам приходить
Комментарии

Именитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему ей приходилось отказываться от работы со спортсменами.

«У меня было очень часто, что я расставалась со спортсменами, потому что понимала, родитель вытягивает слишком много энергии и внимания. И как дальше будет? Ну, просто нет. Считаю, что лучше расставаться где-то в начале пути, если родитель начинает тебя учить, говорит, какие нагрузки давать, какие упражнения ставить, в каком режиме работать. Зачем вы тогда сюда пришли? Вопрос у меня. Вы пришли к нам — это система, которая работает уже много лет. Почему вы пытаетесь у нас что-то поменять? У вас своё видение — хорошо, вы имеете право на своё видение. Просто тогда не надо к нам приходить», — сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.

Материалы по теме
«Лучший родитель — тот, которого я не знаю». Тутберидзе — об отношениях с семьями учеников
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android