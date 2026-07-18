Тутберидзе — о советах от родителей: у вас своё видение — тогда не надо к нам приходить

Именитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему ей приходилось отказываться от работы со спортсменами.

«У меня было очень часто, что я расставалась со спортсменами, потому что понимала, родитель вытягивает слишком много энергии и внимания. И как дальше будет? Ну, просто нет. Считаю, что лучше расставаться где-то в начале пути, если родитель начинает тебя учить, говорит, какие нагрузки давать, какие упражнения ставить, в каком режиме работать. Зачем вы тогда сюда пришли? Вопрос у меня. Вы пришли к нам — это система, которая работает уже много лет. Почему вы пытаетесь у нас что-то поменять? У вас своё видение — хорошо, вы имеете право на своё видение. Просто тогда не надо к нам приходить», — сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.