«Мне нравится её выбор». Тарасова — о предстоящей свадьбе Медведевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о предстоящей свадьбе двукратного серебряного призёра Олимпийских игр – 2018 Евгении Медведевой.

«Я очень рада, что Женя Медведева выходит замуж. Мне нравится её выбор, эта пара. Они оба — прекрасные ребята. Чудесная любящая друг друга пара. Если Женя Медведева позовёт меня на свадьбу, я, конечно, приду», – цитирует Тарасову Sport24.

Медведева объявила о помолвке с 25-летним танцором Ильдаром Гайнутдиновым в ноябре 2025 года. Пара состоит в отношениях с 2024 года, спортсменка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы».