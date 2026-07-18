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Дайнеко — о нейтральном статусе Гуменника: по этому поводу переживать не стоит

Дайнеко — о нейтральном статусе Гуменника: по этому поводу переживать не стоит
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Вероника Дайнеко, тренер чемпиона России (2026) и участника Олимпийских игр в Милане фигуриста Петра Гуменника, уверена, что её подопечный спустя некоторое время получит статус нейтрального атлета для участия в международных стартах. Отметим, что на данный момент нейтральный статус получили восемь российских фигуристов — среди мужчин-одиночников в списках числится только Григорий Фёдоров.

«В вопросе получения нейтрального статуса у Петра Гуменника всё в порядке. Нет никаких причин беспокоиться. Пётр обязательно появится в списках спортсменов, получивших нейтральный статус, но чуть позже. Сейчас в них есть только несколько наших фигуристов, их будет больше. Тем более он уже получал его для поездки на Олимпиаду, так что без проблем получит ещё раз.

Я тоже была на Олимпиаде, поэтому уверена, что мне тоже всё одобрят. Если кто-то из фанатов волнуется, по этому поводу переживать не стоит», – цитирует Дайнеко Sport24.

30 июня ISU допустил российских спортсменов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе с сезона-2026/2027.

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