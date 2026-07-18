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Бойкова и Козловский досрочно завершили сборы в Грузии из-за поломки конька у Александры

Бойкова и Козловский досрочно завершили сборы в Грузии из-за поломки конька у Александры
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Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, рассказали, что были вынуждены досрочно завершить сборы в Грузии из-за повреждения конька во время исполнения элемента на тренировке.

«Вот мы с Сашей уже возвращаемся в Москву. Досрочно завершаем наш сбор в Грузии по непредвиденным причинам. Очень качественно проводили сборы, вчера на вечерней тренировке прекрасно исполняли четверной выброс, и в один момент у нас что произошло? Вылетел крючок, и сломался конёк на приземлении с четверного выброса. Причём он сломался тотально и решить проблему в Грузии каким-то локальным образом не было возможности, поэтому мы приняли решение вернуться в Москву и как можно быстрее встать на новые коньки, начать их раскатывать и продолжить свою плодотворную подготовку к сезону.

Хочется сказать, что очень большая удача, что обошлось без травм, потому что в такие моменты полностью пропадает фиксация ноги в ботинке, и это может привести к очень плачевным последствиям. Считаю, что Саше и мне очень повезло», — сказали фигуристы в видеосообщении, опубликованном в телеграм-канале Козловского.

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