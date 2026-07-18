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Самохин с иронией отреагировал на новость о сумме гранта, запрошенного Плющенко для шоу

Самохин с иронией отреагировал на новость о сумме гранта, запрошенного Плющенко для шоу
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Бывший фигурист, а ныне тренер в танцах на льду Денис Самохин иронично отреагировал на новость о сумме гранта, необходимого двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко для проведения ледового шоу «Снежная королева». Согласно заявке, опубликованной на сайте Президентского фонда культурных инициатив, академия «Ангелы Плющенко» запросила 24,1 млн рублей для организации мероприятия.

«24 млн 100 тыс. рублей могли бы покрыть заработную плату объединённого коллектива «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» (спортивная школа в подмосковной Балашихе, где работает Самохин. – Прим. «Чемпионата») в течение минимум трёх лет. Может, грант подать?» – написал Самохин у себя на странице в соцсети.

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