Аделия Петросян показала яркие кадры с новой фотосессии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян опубликовала у себя на странице в соцсети кадры с новой фотосессии. Она предстала на снимках в чёрном платье и тёмном пиджаке, расшитом жемчужными бусинами, а также с ярко накрашенными глазами и собранными в небрежный хвост волосами.

Фото: Аккаунт Аделии Петросян в социальной сети

Фото: Аккаунт Аделии Петросян в социальной сети

Аделии Петросян 19 лет, она тренируется под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В сентябре 2025 года фигуристка выиграла олимпийский квалификационный турнир в Пекине и заработала именную квоту для поездки в Милан на Олимпиаду 2026 года. На самих Играх российская спортсменка заняла шестое место.