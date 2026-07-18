«Абсолютно спокойно». Глейхенгауз — об отношении к смене спортсменами гражданства

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал, как относится к смене фигуристами гражданства.

«В нашем виде спорта в последние четыре года такая практика стала обсуждаться. В силу того, что нас отстранили, если кто-то менял гражданство, к этому сразу привлекалось пристальное внимание, и все это обсуждали — изменение произошло именно в этом.

Сейчас, когда нас снова вернули, слава богу, допустили, и следующий сезон у нас будет международным — да, пока в урезанном формате и в нейтральном статусе, — но мы будем возвращать свои позиции, которые, конечно, потеряли за эти годы. Но здесь же не команда, у каждого спортсмена своя жизнь и своя судьба. Каждый сам определяет, как ему лучше.

Редко когда бывает, что топовый спортсмен, который занимает первые места и ездит по всем международным соревнованиям от России, вдруг меняет гражданство. Чаще всего это делают люди, которые любят то, чем занимаются, но ни разу за свою карьеру не выезжали на международные старты, так как не могут пройти отбор и попасть в топ-3. И человек думает: «Ну почему бы не попробовать за другую страну? Там я буду ездить на чемпионаты Европы и мира». Вот мечта у человека — выступить на Олимпийских играх. Я к этому отношусь абсолютно спокойно и лояльно», — сказал Глейхенгауз в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».