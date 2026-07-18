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Этери Тутберидзе рассказала, что для неё является исключительностью в спорте

Этери Тутберидзе рассказала, что для неё является исключительностью в спорте
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Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе объяснила, что имела в виду, когда говорила об отсутствии исключительных фигуристок у себя в тренировочной группе.

– Давайте поговорим о девочках подробнее. Недавно вы сказали, что сейчас нет исключительной спортсменки. Хочется подробнее узнать, что значит «исключительная спортсменка»? Что для вас исключительность?
– Это исключение из правил. Вообще, у меня возник вопрос к людям, когда я увидела, как интерпретировали мои слова. Я сама их несколько раз перечитала. Я тогда сказала, что у нас – в Team Tutberidze – сейчас нет девочек с экстраординарными способностями. Исключений из правил. Но это не значит, что они не могут на протяжении трёх лет, как Женя Медведева, выигрывать все соревнования. «Как Женя Медведева». Что это означает? Это значит, что у неё не было исключительных способностей. У неё был талант работать. Не обладая исключительностью, она смогла выигрывать у всех на протяжении трёх-четырёх лет, – сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.

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