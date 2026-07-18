Супруги Игнатовы ответили, чем планируют заниматься после завершения спортивной карьеры

Александра и Макар Игнатовы рассказали, думали ли они, чем будут заниматься после завершения профессиональной спортивной карьеры.

«Мы учимся на тренеров, хотя Саша недавно закончила журфак МГУ, у неё будет два образования. Но в первую очередь мы пока спортсмены. Поэтому что будет дальше, посмотрим», – передаёт слова Александры и Макара Игнатовых корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Александра и Макар поженились в 2024 году, а 6 августа 2025 года у фигуристов родился сын Михаил. Через несколько месяцев после родов Игнатова приступила к тренировкам и заявила, что возвращается в профессиональный спорт.