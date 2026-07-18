Трусова: очень хорошо, что нас допустили. Надеемся поехать на международные старты

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию россиянка Александра Игнатова (Трусова) рассказала об ожиданиях от первого международного сезона после четырёхлетнего отстранения российских фигуристов.
«Готовимся к сезону. В принципе, в жизни сейчас только тренировки, больше ничего. Очень хорошо, что нас допустили. Надеемся скоро поехать на международные старты», – передаёт слова Александры Игнатовой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.
30 июня 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.