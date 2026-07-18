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Трусова: очень хорошо, что нас допустили. Надеемся поехать на международные старты

Трусова: очень хорошо, что нас допустили. Надеемся поехать на международные старты
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию россиянка Александра Игнатова (Трусова) рассказала об ожиданиях от первого международного сезона после четырёхлетнего отстранения российских фигуристов.

«Готовимся к сезону. В принципе, в жизни сейчас только тренировки, больше ничего. Очень хорошо, что нас допустили. Надеемся скоро поехать на международные старты», – передаёт слова Александры Игнатовой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

30 июня 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.

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