Супруги Игнатовы рассказали, что им предлагали поучаствовать в реалити-шоу про любовь

Российские фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов рассказали, что им предлагали поучаствовать в реалити-шоу про любовь.

«Поступало очень много предложений поучаствовать в разных реалити-шоу — и про любовь, и в экстремальных. Но, к сожалению, с нашим графиком это сейчас невозможно. И у нас маленький ребёнок, который ещё без нас не может. Так что пока что мы от всего отказываемся», — передаёт слова Александры и Макара Игнатовых корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Трусова и Игнатов поженились в августе 2024 года, а прошлым летом у пары родился сын Михаил. В начале 2026 года Александра объявила о возобновлении спортивной карьеры.