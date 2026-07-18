15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Супруги Игнатовы рассказали, что им предлагали поучаствовать в реалити-шоу про любовь

Супруги Игнатовы рассказали, что им предлагали поучаствовать в реалити-шоу про любовь
Комментарии

Российские фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов рассказали, что им предлагали поучаствовать в реалити-шоу про любовь.

«Поступало очень много предложений поучаствовать в разных реалити-шоу — и про любовь, и в экстремальных. Но, к сожалению, с нашим графиком это сейчас невозможно. И у нас маленький ребёнок, который ещё без нас не может. Так что пока что мы от всего отказываемся», — передаёт слова Александры и Макара Игнатовых корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Трусова и Игнатов поженились в августе 2024 года, а прошлым летом у пары родился сын Михаил. В начале 2026 года Александра объявила о возобновлении спортивной карьеры.

Материалы по теме
Валиева и Трусова должны ехать на международку! Им предстоит сломать предрассудки о России
Валиева и Трусова должны ехать на международку! Им предстоит сломать предрассудки о России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android