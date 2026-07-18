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Макар Игнатов ответил, за кого будет болеть в финальном матче ЧМ-2026 по футболу

Макар Игнатов ответил, за кого будет болеть в финальном матче ЧМ-2026 по футболу
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Серебряный призёр чемпионата России фигурист Макар Игнатов рассказал, смотрит ли он чемпионат мира по футболу 2026 года.

«Я буду болеть за красивый футбол, потому что у меня не хватает сейчас времени сильно в это всё погружаться. В детстве я смотрел футбол активно. Но на этом чемпионате мира я посмотрел минут 20 максимум», – передаёт слова Макара Игнатова корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Финал чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины состоится завтра, 19 июля, в 22:00 мск. Также завтра в 00:00 мск за третье место на турнире поборются национальные команды Франции и Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026
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