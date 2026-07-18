Глейхенгауз: с давлением, которое лежит на наших спортсменах, очень сложно справиться

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал, что с давлением, которое оказывается на их спортсменов, очень сложно справиться.

«Ты психологически больше нервничаешь, будучи тренером, так как тут ты не можешь повлиять на спортсмена. Ты не можешь выйти за него, прыгнуть, откатать. Ты можешь только нервничать за бортиком. А когда ты сам спортсмен, то самое сложное — это тренировочный процесс, подготовка, на соревнованиях — давление, трибуны, когда за тобой вся страна и ты не должен её подвести. С давлением, которое лежит на наших спортсменах, очень сложно справиться. Но, к счастью, наши спортсмены обычно с этим справляются», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.