Глейхенгауз ответил, что важнее для фигуристов — дисциплина или талант

Заслуженный тренер России хореограф Даниил Глейхенгауз ответил на вопрос, что важнее для фигуристов — дисциплина или талант.

«Я думаю, что главнее дисциплина, потому что без неё не будет самого высокого результата. Но всё равно чуточка, доля таланта необходима», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Глейхенгауз работает в команде с заслуженными тренерами РФ Этери Тутберидзе и Сергеем Дудаковым. Под их руководством тренируются фигуристы Аделия Петросян, Александра Игнатова (Трусова), Алиса Двоеглазова, Андрей Мозалёв, Дарья Садкова, Софья Акатьева, Никита Сарновский и другие.