15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Глейхенгауз ответил, что важнее для фигуристов — дисциплина или талант

Глейхенгауз ответил, что важнее для фигуристов — дисциплина или талант
Комментарии

Заслуженный тренер России хореограф Даниил Глейхенгауз ответил на вопрос, что важнее для фигуристов — дисциплина или талант.

«Я думаю, что главнее дисциплина, потому что без неё не будет самого высокого результата. Но всё равно чуточка, доля таланта необходима», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Глейхенгауз работает в команде с заслуженными тренерами РФ Этери Тутберидзе и Сергеем Дудаковым. Под их руководством тренируются фигуристы Аделия Петросян, Александра Игнатова (Трусова), Алиса Двоеглазова, Андрей Мозалёв, Дарья Садкова, Софья Акатьева, Никита Сарновский и другие.

Материалы по теме
Глейхенгауз: с давлением, которое лежит на наших спортсменах, очень сложно справиться
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android