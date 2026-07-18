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Глейхенгауз — о постановках: не могу себе позволить оставаться на одном уровне

Глейхенгауз — о постановках: не могу себе позволить оставаться на одном уровне
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Заслуженный тренер России хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз рассказал, что считает самым важным в своей работе.

«Мотивация – дело для каждого своё. Для кого-то главная и единственная цель – это только медали, но я ещё наслаждаюсь самим процессом. Как тренер и хореограф-постановщик я никогда не прекращаю думать о том, как стать лучше. Я не могу себе позволить оставаться на одном уровне. Ведь если я остаюсь там, то на самом деле двигаюсь назад. Поэтому каждый день я пытаюсь привносить что-то новое: идеи, движения, задания. И со спортсменами постоянно что-то улучшать и придумывать», – передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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