Глейхенгауз — о постановках: не могу себе позволить оставаться на одном уровне

Заслуженный тренер России хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз рассказал, что считает самым важным в своей работе.

«Мотивация – дело для каждого своё. Для кого-то главная и единственная цель – это только медали, но я ещё наслаждаюсь самим процессом. Как тренер и хореограф-постановщик я никогда не прекращаю думать о том, как стать лучше. Я не могу себе позволить оставаться на одном уровне. Ведь если я остаюсь там, то на самом деле двигаюсь назад. Поэтому каждый день я пытаюсь привносить что-то новое: идеи, движения, задания. И со спортсменами постоянно что-то улучшать и придумывать», – передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.