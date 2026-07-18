«Это то, что тебя улучшает». Тутберидзе — о тренерской критике

Именитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему важно делать замечания своим ученикам.

«Надо уметь воспринимать замечания. Да, это критика. Для кого-то она болезненная, для кого-то – нет. Но как ты себя будешь улучшать-то? Ну как? Ты откатал программу, тебе скажут: «Здорово, молодец». А как улучшаться? Я вот вижу, что здесь мы потеряли баллы, здесь мы баллы не добрали, а ведь мы могли получить больше, если бы выезд был лучше, скорость лучше. Вот нужно уметь воспринимать то, что тебе говорят. Это не критика, это – замечания. Это то, что тебя улучшает. Если тренер тебе это не говорит, значит, ему безразличен твой результат», – сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.