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Глейхенгауз заявил, что верит в чемпионство «Спартака» в следующем сезоне

Глейхенгауз заявил, что верит в чемпионство «Спартака» в следующем сезоне
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Заслуженный тренер России, хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз предположил, что нужно футбольному «Спартаку», чтобы улучшить свои результаты.

«У нас ещё и Суперкубок, который, надеюсь, мы возьмём. В чемпионство осторожно, но верю. Всегда, когда мы хорошо заканчиваем сезон или когда у нас новый тренер приходит и первый год хорошо работает, у нас всегда ажиотаж и ощущение, что всё наладится. Так что посмотрим, как всё пойдёт во втором сезоне. Мне кажется, нам по-любому ещё надо делать усиления. Пока, на мой взгляд, работа на трансферном рынке проведена недостаточно. Чтобы бороться с «Краснодаром» и «Зенитом», нужно ещё усиливаться», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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