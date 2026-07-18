Глейхенгауз: главная задача сборной в этом сезоне — вернуть по три квоты на ЧЕ и ЧМ

Заслуженный тренер России, хореограф Даниил Глейхенгауз выразил мнение, что главной задачей сборной в этом сезоне будет возвращение трёх квот во всех видах на чемпионате Европы и мира.

«Будет огромное количество челленджеров, «бэшек», так называемых, на которые надо будет поехать нашим российским спортсменам, чтобы возвращать свои позиции, набирать рейтинги. В этом году мы допущены пока без участия в этапах взрослой серии Гран-при. И на чемпионаты мира и Европы у нас сможет поехать только один спортсмен. Так что я считаю, что главная задача вообще для всей сборной в этом сезоне — это попытаться вернуть по три квоты и на чемпионат Европы, и на чемпионат мира. Чтобы к следующей Олимпиаде через четыре года у нас было всё как раньше — полные квоты и самые высокие места в рейтинге», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.