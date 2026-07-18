Глейхенгауз — о допуске россиян: эту новость мы так давно ждали, что уже и не ждали

Заслуженный тренер России, хореограф-постановщик в тренерском штабе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, как он отреагировал на новость о допуске российских фигуристов до международных соревнований.

«Новость мы эту так давно все ждали, что уже и не ждали. Конечно, обрадовались, немножко выдохнули с облегчением и потом подумали, к чему теперь готовиться», – передаёт слова Даниила Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

30 июня 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.