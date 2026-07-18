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«Я на стороне французской сборной». Ягудин — о фаворите в матче за бронзу на ЧМ

«Я на стороне французской сборной». Ягудин — о фаворите в матче за бронзу на ЧМ
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин рассказал, за кого болеет в матче за третье место чемпионата мира по футболу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
1-й тайм
0 : 1
Англия
0:1 Райс – 3'    

«Мой прогноз, который я давал где-то пару недель назад, уже точно не сбудется, потому что я мечтал о повторении финала предыдущего чемпионата мира Франция — Аргентина. Но мои французы, к сожалению, отправились в гостиничные номера паковать чемоданы.

Много очень крутых прикольных видюшек на просторах интернета, когда, например, в автобусе едут и Роналду, и Мбаппе, и так далее. Все уже капитаны, все яркие личности. Гарри Кейн тоже останавливает этот автобус: «Подберите меня». И вот англичане тоже отправляются. Но им ещё предстоит побороться за бронзу. Опять же, там я на стороне французской сборной», – приводит слова Ягудина ТАСС.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу
Турнирная таблица плей-офф ЧМ по футболу
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