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«Цинизм никто не отменял». Дмитрий Васильев — о запросе Плющенко на грант в 24,1 млн

«Цинизм никто не отменял». Дмитрий Васильев — о запросе Плющенко на грант в 24,1 млн
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал запрос Евгения Плющенко на грант в размере 24,1 млн рублей для создания ледового шоу «Снежная королева».

«Цинизм никто не отменял, в данном случае он и проявляется. Патриотизм патриотизмом, а деньги деньгами — так можно охарактеризовать данную ситуацию. В фигурном катании люди вообще живут какой-то своей жизнью, непохожей на весь остальной спорт в России.

Им многое что позволено, у них есть гранты на такие шоу. Хотя этих постановок уже такое количество, не знаю, чем шоу Плющенко будет отличаться от других. Могу, конечно, ошибаться. Но когда идёт СВО, и люди переводят свои личные деньги на помощь фронту, а тут просят гранты на 24 млн, чтобы просто развлечься, это выглядит несколько цинично», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

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