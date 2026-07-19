Петросян рассказала о программе мечты, которую хотела бы воплотить на льду

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян призналась, что мечтала воплотить образ Наташи Ростовой в одной из своих программ в прошлом сезоне.

— Есть ли у вас программа мечты?

— Я год назад хотела воплотить образ Наташи Ростовой, но Соня Дзепка меня опередила. Не знаю, как так получилось, мы не сговаривались. У меня было много идей, но это лучше обсуждать с тренерами. У меня не было ни одной программы, которая бы мне не подходила. Одна из моих любимых — это короткая под [песню] Voila, и я обожаю своё танго — одна из любимых произвольных. Остальные не уступают, нет у меня программ, которые не нравятся, – приводит слова Петросян «Матч ТВ».