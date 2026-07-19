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Президент ФФККР Сихарулидзе посетил академию Плющенко

Президент ФФККР Сихарулидзе посетил академию Плющенко
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе посетил его академию.

Фото: Телеграм-канал Евгения Плющенко

«Вчера к нам в нашу академию «Ангелы Плющенко» в Горках-10 приезжал с визитом олимпийский чемпион и президент ФФККР Антон Тариэльевич Сихарулидзе. Мы показали ему программы наших спортсменов, текущую форму, обсудили важные вопросы и задачи на предстоящий сезон. Нам нужно очень много работать, чтобы доказать, что невозможное возможно. Работаем», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Ранее Сихарулидзе приезжал в академию в июне.

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